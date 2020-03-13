Клуб из Первой лиги усилился двумя футболистами.
Коваленко и Рожков, фото: ФК Черкащина
13 марта 2020, 22:59
Официальный сайт Черкащины сообщил о приобретении двух полузащитников.
Речь идет о Богдане Коваленко и Дмитрии Рожко. О длительности соглашений не упоминается.
Коваленко выступал за одесский Черноморец (12 матчей в Первой лиге), а Рожко за Колос (в составе U-21 провел 10 игр).
Напомним, что Черкащина в Первой лиге после 19 туров имеет в своем активе шесть очков.
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