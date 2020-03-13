Украина: Первая лига

Клуб из Первой лиги усилился двумя футболистами.

Официальный сайт Черкащины сообщил о приобретении двух полузащитников.

Речь идет о Богдане Коваленко и Дмитрии Рожко. О длительности соглашений не упоминается.

Коваленко выступал за одесский Черноморец (12 матчей в Первой лиге), а Рожко за Колос (в составе U-21 провел 10 игр).

Напомним, что Черкащина в Первой лиге после 19 туров имеет в своем активе шесть очков.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.