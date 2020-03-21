Украина: Первая лига

Наставник "желто-синих" рассказал о ситуации в клубе.

Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский рассказал о мерах, которые приняли в клубе в связи с карантином, и о том, как футболисты готовятся ко второй половине сезона

"После прилета из Турции мы отпустили футболистов сначала на один день, понедельник 16-го, домой. По предварительным планам должны были собраться 17 марта для продолжения подготовки к сезону в Волочиске. Конечно, были в курсе, что происходит в мире и уже тогда прогнозировались неутешительные последующие события, в связи с распространением эпидемии. Поэтому мы на следующий день предусмотрительно продолжили выходные в среду 18-го, чтобы реально понимать, какая будет ситуация, какое решение примет УАФ и зря не вызвать футболистов. Далее Кабмин принял официальное решение о карантине до 3 апреля и в соответствии с этим УАФ решение о переносе футбольных соревнований на неопределенный срок. Мы, руководство и тренерский штаб клуба, отвечаем за здоровье своих футболистов, их семей, поддержали общее решение отпустить футболистов по домам до 3 апреля.

Было также онлайн общение игроков с врачом команды, который дал указания, как футболисты должны вести себя в текущих условиях. А тренерский штаб попросил игроков не растерять физическую форму, которую тщательно приобретали на тренерских сборах в Турции, заниматься индивидуально, выполняя при этом все карантинные оговорки.

Уверен, что футболисты Агробизнеса являются профессионалами и сохранят наработанные кропотливым трудом навыки и форму, чтобы успешно, надеюсь через непродолжительное время, проявить себя в следующих футбольных матчах", – приводит слова Чижевского официальный сайт клуба.

На данный момент Агробизнес занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Руха на два очка.

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