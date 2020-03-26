Украина: Первая лига

Наставник рассказал, с какой мотивацией будет выступать его команда.

Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский рассказал о планах команды на фоне того, что руководство выразило неготовность клуба к выходу в УПЛ из-за ненадлежащей инфраструктуры.

"Наша задача, как тренеров, так и игроков, выходить и побеждать в каждом матче. Об этом и договорились с ребятами. В первую очередь, футболист должен сам себя мотивировать и ставить перед собой амбициозные задачи. На кого обращают наибольшее внимание клубы Премьер-лиги? На тех игроках, которые вместе со своей командой находятся в верхней части турнирной таблицы".

"Думаю, что каждый футболист хочет играть в УПЛ. Для этого нужно постоянно работать над собой, расти в профессиональном плане и чтобы твоя команда была в числе лидеров", — приводит слова наставника пресс-служба ПФЛ.

После девятнадцати сыгранных туров в Первой лиге Агробизнес располагается на четвертом месте. У команды 37 очков, столько же и у третьего Ингульца, пятого Миная и шестого Оболонь-Бровар. В УПЛ выходят первые три команды.

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