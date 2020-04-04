Украина: Первая лига

Лавриненко поделился своим мнением о паузе в чемпионате.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко рассказал о том, как команда проводит карантин и готовится к возможному продолжению сезона.

"Команда все время на связи, в социальных сетях есть общая группа, в которую я посылаю планы индивидуальных задач. Первый цикл таких задач был рассчитан на три дня, сейчас футболисты прорабатывают следующий – недельный цикл. Игроки выполняют эти задачи, по запросу присылают видео с тем, как они проводят эти тренировочные занятия, как выполняют беговую работу, если есть возможность заменить ее какой-то силовой работой, то они это также учитывают. Все это происходит под контролем, хотя мы и не знаем, как долго продлится карантин, но стараемся держать игроков в тонусе.

Думаю, сезон будет доигран, но, скорее всего, это уже состоится летом. Привычной паузы летом, скорее всего, уже не будет, тем более чемпионат Европы перенесли на 2021-й. Поэтому и перерыв, который была запланирован на летний период, фактически будет использована сейчас. Думаю, именно летом доиграем этот сезон и сразу начнем следующий.

Конечно, все будет зависеть от того, когда именно начнется чемпионат. Безусловно, в какой-то степени кондиции будут потеряны. Хотя мы даем сейчас футболистам план работы, но тренеру очень сложно готовить игроков, не имея представления, когда же стартует чемпионат. Сейчас мы готовим футболистов, ориентируясь на официально заявленную дату окончания карантина 24 апреля. Но, судя по всему, карантин не закончится, и нам придется полностью пересматривать программу подготовки", – рассказал Лавриненко в интервью официальному сайту клуба.

После первой половины сезона Ингулец занимает третье место в Первой лиге, отставая от лидирующего Руха на два очка.

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