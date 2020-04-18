Украина: Первая лига

Украинский вратарь раскритиковал людей, которые не придерживаются карантина.

Вратарь львовского Руха Александр Ильющенков поделился мнением касательно введения карантинных норм в Украине по причине распространения пандемии коронавируса. Украинец считает, что это является необходимым для того, чтобы победить данную болезнь.

"В центре Львова был давно, еще как со сборов из Турции вернулись. Вышел на площадь Рынок, смотрю, а там пусто, людей нет. Даже удивился. Первый раз такую ​​картину увидел. А раньше и представить не мог. В магазин выхожу редко, обычно заказываю доставку онлайн. Когда нужно купить что-то срочно, выхожу в магазин в маске".

"Очень жаль, что некоторые люди не соблюдают правила карантина. Особенно удивляет, когда смотрю в окно на улицу: во дворе родители с детьми — все без масок. Если не будем придерживаться условий безопасности, то для чего нам тогда то карантин?" — приводит слова Ильющенкова официальный сайт ПФЛ.

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