Украина: Первая лига

Игрок клуба из Первой лиги рассказал, как поддерживает форму.

Нападающий Кремня Иван Янаков поделился информацией о том, как тренируется и поддерживает физическую форму во время карантина.

"Решили с женой, что с дочкой поедем в деревню, к моим родителям на время карантина. Здесь есть все, что нужно ребенку: свежий воздух, можно спокойно выйти во дворик погулять, побегать по городу, покормить всех животных. Стараюсь максимально больше времени уделять Кире, ведь много пропустил.

Дома тренируюсь 4-5 раз в неделю. Здесь недалеко от меня есть школа, езжу туда и выполняю работу... Конечно, что-то делаю из того, что нам предоставил тренерский штаб. Если честно, я больше работаю над тем, чего мне действительно не хватает, так много упражнений заменяю своими.

На огороде дел хватает, поэтому формочку можно набрать хорошую.

Если есть свободное время, то играем в "контру" с Дмитрием Энтину. Иногда к нам подключается Влад Сидоренко, но он, конечно, не дотягивает до нашего уровня", – рассказал Янаков в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Кремень занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков после 19 туров.

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