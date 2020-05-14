Украина: Первая лига

"Зелено-белые" начали подготовку к возможному продолжению сезона.

Оболонь Бровар вышла из карантина и возобновила тренировочный процесс, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Перед возвращением к тренировкам все игроки, тренеры и члены персонала "зелено-белых" прошли тестирование на коронавирус. Результаты тестов всех 45 работников клуба оказались негативными.

Новый тренерский штаб "пивоваров" во главе с Олегом Мазуренко составил график тренировок в одноразовом режиме и будет ожидать решения относительно продолжения сезона.

На данный момент Оболонь Бровар занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Руха на два пункта.

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