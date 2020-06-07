Украина: Первая лига

Антон Иванов крайне недоволен планами УАФ и все меньше верит, что заседание исполкома будет честным.

Во Львове сегодня, 7 июня, должен состояться Исполком УАФ, на котором будет утверждено или отклонено желание Первой лиги доиграть сезон. Решение проводить исполком во Львове вызвало критику со стороны финансового директора Металлиста 1925 Антона Иванова.

"Проведение Исполкома УАФ и проживание членов Исполкома в Гранд-отеле? Вы б***ь, совсем страх потеряли?!", — написал Иванов на своей странице в Facebook.

Есть слухи, что будет принято решение закончить соревнования досрочно – в таком случае одной из выигравших сторон будет львовский Рух, который сейчас лидирует в Первой лиге. Досталось и президенту клуба Григорию Козловскому – в частности, за хвалебные видео, в которых мировые звезды калибра Марчелло Липпи и Луиша Фелипе Сколари рассказывают о президенте Руха и строящейся во Львове академии.

"Видеообращения с хвалебными речами в адрес академии уже со всеми членами Исполкома записали? Чтобы времени зря не терять", — добавил Иванов.

Веры в то, что сезон будет доигран, у Антона особо не осталось: "То, что завтра победит футбол, а не произойдет очередной договорняк, веры все меньше", — написал он.