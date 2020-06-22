Украина: Первая лига

Стали известны результаты тестирования на COVID-19 клуба из Первой лиги.

В пятницу, 19 июня, ФК Балканы в полном составе прошли процедуру сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

У одного из игроков зарянских Балкан взятые пробы показали положительный результат, о чем руководство клуба незамедлительно уведомило соответствующие инстанции. По словам доктора команды Николая Фрекауцана, болезнь у игрока проходит бессимптомно.

Сейчас этот футболист находится на самоизоляции, а команду 23 июня ожидает повторное прохождение теста на COVID-19, сообщил официальный сайт.

Отметим, что ближайший матч Балкан против ФК Черкащина перенесен на 25 июня.