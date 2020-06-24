Украина: Первая лига

Харьковская команда поднялась на третью строчку турнирной таблицы Первой лиги.

Завершился поединок 20-го тура Первой лиги Украины, в котором запорожский Металлург отправился в гости к Металлисту 1925.

Харьковчане подтвердили статус фаворитов данного противостояния и обыграли соперника благодаря голам Романова и Ямполя (2:0).

Эта победа позволила Металлисту 1925 подняться на третью строчку турнирной таблицы, тогда как Металлург продолжает занимать предпоследнюю позицию, являясь одним из главных претендентов на понижение в классе.

Металлист 1925 — Металлург Запорожье 2:0

Голы: Романов, 45+1, Ямполь, 59

Металлист 1925: Сидоренко, Жук (Осман, 78), Шершень, Цвиренко, Ченбай, Кольцов, Савин (Лукас, 78), Ямполь, Дмитренко, Романов (Банасевич 71), Дерек (Гегедош 64)

Металлург Запорожье: Котляров, Белоусов, Сарапий, Бобров, Мягков, Скоблов (Шалфеев 61), Олийник, Крапивный, Могильный (Довгий 66), Разуваев (Сачко 75), Черний (Щебетун 75)

Предупреждения: ... — Сарапий, Олийник, Шалфеев