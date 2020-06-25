Украина: Первая лига

Одесский клуб успешно воспользовался численным преимуществом.

Завершился поединок 20-го тура Первой лиги Украины, в котором Черноморец принимал в Одессе Волынь.

Гости первыми открыли счет в матче, однако развить и удержать успех им не удалось. На 47-й минуте Цюпа оставил Волынь вдесятером, после чего Черноморец воспользовался численным преимуществом и добыл уверенную победу — 5:2.

Черноморец — Волынь 5:2

Голы: Авагимян, 44, Клименко, 48 (пен.), Янаков, 74, Яловенко, 87, 90+1 — Волошинович, 18, Климец, 86

Черноморец: Паламарчук, Лиховидько, Микицей, Долгов (Зубейко, 46), Слинкин, Велев, Клименко, Хамелюк, Авагимян (Янаков, 57), Брагару (Яловенко, 80), Сикорский (Штогрин, 73).

Волынь: Литовченко, Михалик (Ульянов, 86), Симинин, Приндета, Цюпа, Мартынюк, Курко (Климец, 72), Чачуа, Агназари, Волошинович (Норенков, 62), Кожанов.

Предупреждения: Брагару — Курко, Чачуа, Цюпа.

На 47-й минуте Цюпа (Волынь) заработал удаление.