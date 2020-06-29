Встреча команд завершилась со счетом 1:1.
Минай – Ингулец, ФК Ингулец
29 июня 2020, 20:21
В матче 21-го тура Минай сыграл вничью с Ингульцом со счетом 1:1. Нуриев вывел хозяев вперед в конце первого тайма, но Ингулец сравнял на 73-й минуте усилиями Мишуренко.
Минай – Ингулец 1:1
Голы: Нуриев, 39 – Мишуренко, 73.
Минай: Попович – Стасюк, Маткобожык, Никитюк, Жичиков – Ткачук, Кныш (Кополовец, 76), Нуриев – Глагола (Голодюк, 17, Шпак, 46), Оринчак (Вагин, 66, Мыкуляк, 77), Пиняшко.
Ингулец: Шуст – Балан, Семенко, Лысенко, Синегуб (Квасный, 99) – Лупашко, Загальский (Мишуренко, 46), Щедрый (Бартулович, 46), Запорожец – Коваленко (Козак, 67), Сичинава (Мкомола, 70)
Предупреждения: Ткачук, Никитюк – Сичинава, Семенко, Семенко, Козак, Мкомола, Бартулович, Квасный, Шуст.
Удаление: Семенко, 55.