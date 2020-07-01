Форвард подписал годичное соглашение с клубом.
Александр Батальский, ФК Оболонь-Бровар
01 июля 2020, 13:09
Нападающий Александр Батальский продлил соглашение с Оболонью-Броваром, сообщает официальный сайт клуба.
Форвард поставил подпись под новый годичным контрактом с клубом.
Батальский присоединился к Оборолони-Бровару летом прошлого года. В текущем сезоне Первой лиги нападающий провел 19 поединков, отличившись семью голами.
Ранее 33-летний игрок среди прочих клубов защищал цвета киевского Арсенала, Звезды, Черкасского Днепра и Руха.
На данный момент Оболонь-Бровар занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков после 21 тура.