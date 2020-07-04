Украина: Первая лига

Подопечные Василия Кобина подтвердили статус фаворитов противостояния.

Завершился поединок 22-го тура Первой лиги Украины между Балканами, которые являются главными претендентами на понижение в классе по итогам текущего сезона, и Минаем, претендующим на выход в Премьер-лигу.

Закарпатский клуб ожидаемо оказался сильнее аутсайдера и добыл гостевую победу со счетом 1:2. Балканам удалось отличиться лишь голом престижа в компенсированное ко второму тайму время.

Балканы - Минай 0:2

Голы: Тропанец, 90+4 — Оринчак, 43, Глагола, 84

Балканы: Лободров, Платунов, Николишин, Юречко, Опря, Гаврилюк (Силва Роша, 63), Пархоменко, Луис Фернандо (Тропанец, 53), Ильницкий, Фаюк, Болокан (Златов, 46).

Минай: Попович, Стасюк, Жичиков (Глагола, 56), Маткобожик (Корнутяк, 90+1), Допилка, Ткачук, Нуриев (Микуляк, 87), Шпак, Пыняшко (Кополовец, 82), Кныш (Машталир, 86), Оринчак.