Украина: Первая лига

Авангард — Балканы 3:3 Видео голов и обзор матча

В 23-м туре подопечные Андрея Пархоменко довольно успешно съездили в гости к Авангарду, сыграв с командой Александра Косевича в результативную ничью.

Фото: ФК Балканы

В пятницу, 10 июля, Авангард на своем поле принимал Балканы. Поединок завершился результативной ничьей, в котором было все, пожалуй, кроме удаления: и два пенальти, и гол на последних секундах игры. Обзор матча: Авангард — Балканы 3:3

Голы: Лобов, 24, с пенальти, Матяж, 31, Кириенко, 90+5 — Платунов, 20, с пенальти, Лукас, 54, Болокан, 61. Авангард: Денчук — Сухаров, Брюхов, Савин (Мирошник, 27), Дедяев (Таранда, 72) — Сеницкий, Лобов, Полулях (Цыбульник, 79) — Собко (Долинский, 55), Нехтий — Матяж (Мурза, 65). Балканы: Лободров — Пластунов, Гаврилюк, Николишин, Юречко, Ильницкий — Лукас (Фернандо, 77), Пархоменко (Пенов, 81), Роша (Серденюк, 77), Фаюк (Златов, 60) — Тропанец (Болокан, 60). Предупреждения: Матяж, Кириенко, Таранда — Юречко, Лободров, Николишин.