Завершились поединки 24-го тура Первой лиги.
Игроки Миная, фото Минай
15 июля 2020, 19:54
В центральном поединке 24-го тура Первой Лиги Минай на выезде добыл важную победу у Агробизнеса.
Агробизнес — Минай 0:2
Голы: Машталир, 86, Нуриев, 90+3
Агробизнес: Мозиль — Юхимович, Думанюк, Курило, Когут — Когут, Гагун, Дидык, Бойчук, Кухарук — Семенец
Минай: Попович — Жичиков, Стасюк, Никитюк, Маткобожик — Ткачук, Голодюк, Книш, Пиняшко — Оринчак, Нуриев
В параллельном поединке Кремень в родных стенах сумел обыграть Николаев.
Кремень - Николаев 2:1
Голы: Сула, 32 (с пенальти), 82 — Заричнюк, 84
Кремень: Закорский — Бычков, Курелех, Головко, Дмитриев — Литвяк, Моцик, Лобода, Мурашов, Козлов — Сула
Николаев: Шелихов — Ульянов, Охрончук, Порох, Куксенко — Витенчук, Росляков, Кравченко, Ковальов, Войцеховский — Яворский