Украина: Первая лига

Вячеслав Хруслов будет исполнять обязанности наставника харьковской команды.

Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил об уходе Андрея Демченко с поста главного тренера первой команды.

Стороны решили разорвать контракт по обоюдному согласию. Также харьковский клуб покинули два члена тренерского штаба в лице Евгения Писоцкого и Романа Романова.

Исполняющим обязанности главного тренера Металлиста 1925 назначен Вячеслав Хруслов, который также занимает в клубе пост спортивного директора.

После 25-ти туров Металлист 1925 занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 44 набранных пункта. В последних трех матчах команда потерпела три поражения.