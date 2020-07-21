Вячеслав Хруслов будет исполнять обязанности наставника харьковской команды.
Андрей Демченко, ФК Металлист 1925
21 июля 2020, 21:05
Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил об уходе Андрея Демченко с поста главного тренера первой команды.
Стороны решили разорвать контракт по обоюдному согласию. Также харьковский клуб покинули два члена тренерского штаба в лице Евгения Писоцкого и Романа Романова.
Исполняющим обязанности главного тренера Металлиста 1925 назначен Вячеслав Хруслов, который также занимает в клубе пост спортивного директора.
После 25-ти туров Металлист 1925 занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 44 набранных пункта. В последних трех матчах команда потерпела три поражения.