Украина: Первая лига

Команда из Петрово упустила возможность закрепиться в качестве лидера Первой лиги.

В поединке 26-го тура Первой лиги Украины Черноморец отправился в гости к Ингульцу, который является одним из главных претендентов на повышение в классе по итогам текущего сезона.

Несмотря на то, что в матче первого круга команда из Петрово не оставила шансов одесситам и добыла разгромную победу (3:0), вторая встреча не стала для подопечных Лавриненко легкой прогулкой.

По итогам двух таймов команды не смогли выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Ингулец сохранил лидерство в турнирной таблице Первой лиги, но позволил ближайшему преследователю Минаю сократить отставание до одного очка.

Ингулец — Черноморец 0:0

Ингулец: Шуст, Кучеренко А., Балан, Запорожец Е., Козак Ал., Бартулович, Павлов, Лупашко, Синегуб, Мишуренко, Сичинава.

Черноморец: Паламарчук А., Лиховидько, Остапенко О., Клименко В., Микицей, Граматик, Янаков Д., Авагимян, Зубейко, Сикорский, Велев.