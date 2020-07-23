Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Первой лиги.

В поединке 26-го тура Первой лиги Украины Металлург принимал на своем поле Авангард. Хозяева находятся в зоне вылета, поэтому закономерно считались аутсайдерами в преддверии этого противостояния.

Несмотря на неутешительные прогнозы, Металлургу удалось добыть важнейшую победу со счетом 3:1 и прервать свою трехматчевую серию поражений.

Смотрите видео голов и обзор матча МФК Металлург — Авангард:

Металлург - Авангард 3:1

Голы: Белоусов, 25, Могильный, 53, Щебетун, 81 — Кириенко, 19.

Металлург: Петриченко, Кравченко, Сарапий, Сухина, Сухар, Шалфеев (Сачко, 79), Трояновский, Крапивный, Могильный (Лапко, 84), Белоусов (Лихобабенко, 69), Сидоров (Щебетун, 63)

Авангард: Денчук, Воробей (Близнюк, 73), Сидоренко, Мельник, Сухаров, Сеницкий, Полюлях, Лобов (Собко, 55), Матяж (Мурза, 75), Нехтий, Кириенко (Дедяев, 63, Дворовенко, 84)

Предупреждение: Сарапий.