Украина: Первая лига

В перенесенном матче 24-го тура Первой лиги хозяева оказались сильнее.

Матч 24-го тура Первой лиги, отложенный из-за положительных тестов на коронавирус у запорожской команды превратился в увлекательную перестрелку, которая завершилась в пользу Металлурга.

Металлург продолжает пребывать в зоне вылета, однако сократил отставание от Балкан до четырех очков, имея игру в запасе.

Горняк-Спорт остается на девятой позиции.

Металлург Запорожье — Горняк-Спорт 3:2

Голы: Разуваев, 5, Сарапий, 28, с пенальти, Белоусов, 88 — Бойко, 6, Сорокин, 84.

Металлург: Котляров, Сухарь (Лихобабенко, 46), Сарапий, Сухина, Кравченко, Шалфеев (Трояновский, 46), Крапивный, Разуваев (Белоусов, 46), Сачко (Лапко, 63), Могильный, Щебетун.

Горняк-Спорт: Данкович (Климов, 67), Моисеенко, Векляк, Белый, Дяченко, Збунь, Петрусенко, Корольков, Сорокин, Малышкин, Бойко (Твердохлеб, 61).