Украина: Первая лига

Состоялись очередные поединки 28-го тура Первой лиги.

Горняк-Спорт дома обыграл Авангард благодаря двум голам, забитым под занавес таймов. Хомченко отличился на 43-й минуте, а на 90+5 Збунь снял все вопросы о победителе.

Горняк-Спорт – Авангард 2:0

Голы: Хомченко, 43, Збунь, 90+5.

Горняк-Спорт: Ситников, Суханов, Векляк, Карась, Шопин, Лозовой, Чепелюк (Сорокин, 81), Герасимец (Бойко, 55), Батюшин, Хомченко (Петрусенко, 80), Чередниченко (Збунь, 75).

Авангард: Солдатенко, Воробей (Дворовенко, 46), Сидоренко, Мирошник, Сухаров, Сеницкий (Долинский, 70), Полюлях, Лобов (Дедяев, 46), Мурза, Матяж (Цибульник, 64), Собко (Близнюк, 46).

Предупреждения: Лозовой, Векляк, Шопин, Бойко, Сорокин – Воробей.

Агробизнес дважды оказывался в роли проигрывающего по ходу матча с Мариуполем. Но оба раза хозяева смогли отыграться, причем во втором случае – уже в добавленное ко второму тайму время.

Агробизнес – Николаев 2:2

Голы: Семенец, 23, Юхимович, 90+2 – Охрончук, 21, Яворский, 68.

Агробизнес: Мозиль, Дидык, Думанюк (Груша, 64), Когут (Черненко, 74), Курило, Юхимович, Гагун, Семенюк (Когут, 46), Бойчук, Кухарук (Слотюк, 86), Семенец (Петров, 66).

Николаев: Агаларов, Порох, Парцвания, Березянский, Ульянов, Ляшевский, Витенчук, Охрончук (Биневский, 85), Паламар (Росляков, 75), Заричнюк (Кравченко, 53), Яворский (Черепущак, 83).

Предупреждения: Яворский.

Удален: Кравченко, 90+4.

Запорожский Металлург дома обыграл Прикарпатье благодаря голу Егора Шалфеева на 29-й минуте.

Металлург З – Прикарпатье 1:0

Гол: Шалфеев, 29.

Металлург З: Котляров, Белоусов (Сачко, 84), Сарапий, Сухина, Кравченко (Сухарь, 52), Шалфеев, Трояновский, Разуваев, Лихобабенко, Могильный, Черний (Сидоров, 46).

Прикарпатье: Новак, Борисевич, Бочкур, Француз, Сикач, Вацеба, Геник, Воробчак (Дитко, 64), Семотюк, Сондей, Барчук (Цюцюра, 74).

Предупреждения: Кравченко, Лихобабенко – Борисевич.