Украина: Первая лига

Харьковчанам нужно, чтобы Агробизнес и Волынь проиграли по два оставшихся матча, а Рух — и вовсе три.

Харьковский Металлист 1925 дома не смог сломить сопротивление Черноморца – команды сыграли по нулям. После этого у хозяев за два тура до финиша на шесть очков меньше, чем у разделяющих третью строчку Агробизнеса, Волыни и Руха. Если кто-то из этих команд наберет хотя бы одно очко, Металлист 1925 "пролетит" мимо УПЛ.

При этом сами харьковчане обязаны в заключительных турах побеждать Оболонь-Бровар и Кремень.

Металлист 1925 – Черноморец 0:0

Металлист 1925: Сидоренко, Осман, Шершень, Цвиренко, Ченбай, Кольцов, Банасевич (Чидера, 65), Савин, Дерек, Ямполь, Ермоленко (Дехтяренко, 73).

Черноморец: Варакута, Микицей, Лиховидько, Титаевский (Велев, 67), Зубейко, Хамелюк (Брагару, 46), Клименко, Авагимян, Яловенко (Граматик, 62), Сикорский (Штогрин, 61).

Предупреждения: Цвиренко, Дерек, Савин, Чидера – Клименко, Зубейко, Остапенко, Авагимян.