Украина: Первая лига

Голкипер поборется за место в основе с Богданом Шустом.

Ингулец подписал контракт с молодым вратарем Никитой Зеленским, сообщила пресс-служба клуба. Зеленский перешел на правах свободного агента после окончания контракта с Балканами в июне этого года.

Никита попал в заявку на матч против Кремня (3:0), но всю игру провел на скамье запасных.

22-летний вратарь – воспитанник запорожского футбола. В сезоне-2018/19 он играл за Зирку и ПФК Сумы, пропустив 65 голов в 25 матчах за обе команды.

Ингулец за два тура до финиша лидирует в Первой лиге, опережая на два очка Минай и на четыре – Рух (у львовян игра с Металлургом З в запасе), Волынь и Агробизнес. Следующий поединок команда проведет против Руха 7-го августа.