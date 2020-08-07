Вашему вниманию результаты матчей второго по значимости дивизиона Украины.
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07 августа 2020, 19:35
Волынь оказалась сильнее Горняк-Спорта, Металлист 1925 уступил Оболонь Киев, Прикарпатье разгромило Черкащину и другие поединки тура.
Авангард Краматорск – Минай 0:2
Голы: Рустам, 38, Брюхов, 68 (автогол)
Волынь – Горняк-Спорт 3:0
Голы: Кожанов, 50, Кулиш, 62, Кобзарь, 90+1
Кремень – Балканы 0:0
Николаев – ГФК Металлург 1:1
Голы: Кушниренко, 44 (с пенальти) – Сарапий, 50 (с пенальти)
Оболонь Бровар – Металлист 1925 3:0
Голы: Слободян, 53, Гутинер, 65, 90+2
Прикарпатье – Черкащина 4:1
Голы: Цюрюпин, 47 (автогол), Француз, 59, Скляренко, 76 (автогол), Хома, 79 – Лухтанов, 90+1
Черноморец – Агробизнес 0:1
Гол: Семенюк, 53.