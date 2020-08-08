Украина: Первая лига

Запорожский клуб выступил с обращением к ПФЛ, СМИ и болельщикам.

МФК Металлург Запорожье опубликовал официальное заявление, в котором уведомил Профессиональную футбольную лигу Украины о невозможности провести поединок 22-го тура Первой лиги против Руха, который запланирован на 10 августа.

Запорожская команда ссылается на высокие игровые нагрузки, многочисленные переезды и отсутствие полноценного тренировочного процесса и восстановление футболистов.

"Решение ПФЛ о дате перенесенного матча 22-го тура с Рухом поступило в клуб непосредственно в день встречи с Николаевом (7 августа в 15:30) и было принято без согласия обоих клубов. 9 часов, проведенных в автобусе после игры по дороге в Запорожье, не просто делают невозможным процесс восстановления и подготовки к матчу с Рухом. Клуб физически не успевает обеспечить билетами во Львов футболистов и администрацию Металлурга, а также забронировать отель рядом со стадионом. Поэтому Металлург сообщает, что не имеет возможности провести матч 10 августа с Рухом".

"Дорога во Львов из Запорожья занимает больше 20 часов, из-за чего футболисты Металлурга не смогут нормально подготовиться к решающей с турнирной точки зрения встречи против Черноморца (13 августа). За последние 20 календарных дней наша команда провела в чемпионате 7 матчей с разъездами. Если Металлург не поднимется выше 15 места, то футболистам придется играть еще два матча плей-офф с интервалом в 4 дня", — сказано в заявлении МФК Металлург в Facebook.

Напомним, что Металлург Запорожье после 28-и туров занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка и находясь при этом в зоне вылета.

По итогам нынешнего сезона команды Первой лиги не вылетают напрямую в более низший дивизион, но обязаны сыграть против третьих команд Второй лиги за право выступать в следующем сезоне в Первой лиге.