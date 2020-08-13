Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка заключительного тура Первой лиги.

В рамках 30-го тура Первой лиги Украины Ингулец отправится в гости к Балканам, где попытается сохранить лидирующую строчку в турнирной таблице, дающую право на повышение в классе по итогам текущего сезона.

В случае победы в предстоящем матче команда из Петрового станет триумфатором Первой лиги и в следующей кампании будет выступать в украинской Пермьер-лиге.

Представляем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию поединка Балканы — Ингулец, которая начнется сегодня в 17:30 по киевскому времени: