Украина: Первая лига

Украинский специалист возвращается к тренерской деятельности.

В новом сезоне Первой лиги Кремнем будет руководить новый специалист. Как сообщает сайт телеканалов Футбол 1/2/3, Александр Головко вскоре сменит Сергея Свистуна на посту главного тренера кременчугского клуба.

По информации источника, 48-летний коуч подписал соглашение с Кремнем на два сезона. Это будет его первая работа на тренерской должности после двухлетнего перерыва.

Напомним, что Кремень занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, обезопасив себя от вылета в третий по силе дивизион страны. Головко, в свою очередь, имеет опыт работы с молодежными сборными Украины разных возрастов.