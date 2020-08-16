Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка плей-офф за право играть в Первой лиге.

Металлург занял предпоследнее место в турнирной таблице по итогам минувшего сезона, поэтому теперь запорожский клуб вынужден отстаивать свое место во втором по силе дивизионе страны.

Соперником Металлурга станет Альянс из Липовой Долины, который расположился на третьей строчке Второй лиги Б и теперь попытается заработать повышение в классе.

Представляем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию поединка Металлург — Альянс, которая начнется сегодня в 17:00 по киевскому времени: