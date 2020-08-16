Украина: Первая лига

Бойчук, Козьбан та Кухарук продолжат карьеру в других командах.

Агробизнес на своем официальном сайте объявил о расставании сразу с тремя футболистами, в число которых вошли полузащитники Игорь Бойчук и Андрей Кухарук, а также нападающий Дмитрий Козьбан.

Игроки продолжат карьеру в других командах. О причинах прекращения сотрудничества клуб из Волочиска не сообщает.

26-летний Игорь Бойчук защищал цвета Агробизнеса с 2018 года, проведя с того момента 52 матча во всех турнирах и забив 3 гола.

24-летний Андрей Кухарук провел за первую команду Агробизнеса 95 поединков с весны 2017 года, в которых отличился 6 голами.

31-летний Дмитрий Козьбан присоединился к Агробизнесу в весенней части сезона-2019/20, и с того момента он записал на свой счет 7 матчей и одно взятие ворот.