Завершились первые поединки за право сыграть в Первой лиге в следующем сезоне.
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16 августа 2020, 19:18
Между собой встречались запорожский Металлург и Альянс, а также Верес и Черкащина. Эти команды борются за право сыграть в Первой лиге Украины в следующем сезоне.
В плей-офф играют команды, которые заняли 15-16 места в Первой лиге, а также те, что заняли третье место во Второй лиге в группах А и Б.
Металлург – Альянс 0:2
Голы: Загинайлов, 14, Шарай, 60
Верес – Черкащина 2:0
Голы: Петько, 56, Яременко, 90+3
Отметим, что ответные встречи пройдут 20 августа.