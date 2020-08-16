Украина: Первая лига

Завершились первые поединки за право сыграть в Первой лиге в следующем сезоне.

Между собой встречались запорожский Металлург и Альянс, а также Верес и Черкащина. Эти команды борются за право сыграть в Первой лиге Украины в следующем сезоне.

В плей-офф играют команды, которые заняли 15-16 места в Первой лиге, а также те, что заняли третье место во Второй лиге в группах А и Б.

Металлург – Альянс 0:2

Голы: Загинайлов, 14, Шарай, 60

Верес – Черкащина 2:0

Голы: Петько, 56, Яременко, 90+3

Отметим, что ответные встречи пройдут 20 августа.