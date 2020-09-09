Украина: Первая лига

Команда из Ровно не оставила ни единого шанса своему сопернику.

В перенесенном матче первого предварительного раунда Кубка Украины Верес на выезде играл с Днепром из Черкасс.

Уже на 3-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Мирошника. К 45-й минуте счет уже был 0:4 – отличились Петько и дважды Шестаков.

Под занавес второго тайма Роберт Гегедош отправил в ворота хозяев пятый безответный мяч. 0:5.

Днепр (Черкассы) — Верес 0:5

Голы: Мирошник, 3, Петько, 13, Шестаков, 35, 45, Гегедош, 89.