Украина: Первая лига

Одесский клуб продолжает комплектацию на следующий сезон.

Защитник Евгений Мартыненко, полузащитник Артем Ковбаса и нападающий Владислав Бугай стали игроками Черноморца, сообщил официальный сайт одесситов.

Ковбаса на протяжении карьеры защищал цвета Динамо-2 и Оболони-Бровар. В Черноморце он будет играть под 17-м номером.

Бугай на профессиональном уровне играл за Буковину, Мариуполь и Николаев. 22-летний форвард взял себе 18-й номер.

Мартыненко – воспитанник Черноморца. На его счету 70 матчей и 4 гола за первую команду "моряков". С 2018 года он играл за Ворсклу. Он взял себе 25-й номер.