Украина: Первая лига

Предлагаем вашему вниманию результаты матчей второго украинского дивизиона.

В Первой лиге состоялись матчи 10-го тура, которые практически не подарили неожиданных результатов.

Лидирующий Черноморец обыграл на своем поле Николаев со счетом 2:0. Идущие следом за одесситами Горняк-Спорт и Верес обыграли соответственно Альянс и Кристалл.

Стоит выделить поражения Волыни, занимающей четвертое место, которая минимально уступила на своем поле Авангарду, и идущего пятым Металлиста 1925, который также минимально проиграл Оболони.

Полесье – ВПК-Агро 3:1

Голы: Галенко, 58, Ковалев, 70, Галенков, 88 – Милесин, 42.

Агробизнес – Прикарпатье 3:0

Голы: Когут, 37, Черненко, 48, 88, (пенальти).

Кристалл– Верес 2:3

Голы: Гончаренко, 10, Шестаков, 53, Тимофеенко, 65 – Барладым, 58, Головкин, 78.

Нива Тернополь – Кремень 2:2

Голы: Сорокин, 45+2, Луис Фернандо, 61 – Гатала, 58, Кисленко, 82.

Альянс – Горняк-Спорт 0:1

Гол: Семенив, 74.

Волынь – Авангард 0:1

Гол: Дорошенко, 78.

Металлист 1925 – Оболонь 0:1

Гол: Майданевич, 69.

Черноморец – Николаев 2:0

Голы: Ковбаса, 3, 39.