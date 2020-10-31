Предлагаем вашему вниманию результаты матчей второго украинского дивизиона.
Черноморец - Николаев, ФК Черноморец
31 октября 2020, 19:41
В Первой лиге состоялись матчи 10-го тура, которые практически не подарили неожиданных результатов.
Лидирующий Черноморец обыграл на своем поле Николаев со счетом 2:0. Идущие следом за одесситами Горняк-Спорт и Верес обыграли соответственно Альянс и Кристалл.
Стоит выделить поражения Волыни, занимающей четвертое место, которая минимально уступила на своем поле Авангарду, и идущего пятым Металлиста 1925, который также минимально проиграл Оболони.
Полесье – ВПК-Агро 3:1
Голы: Галенко, 58, Ковалев, 70, Галенков, 88 – Милесин, 42.
Агробизнес – Прикарпатье 3:0
Голы: Когут, 37, Черненко, 48, 88, (пенальти).
Кристалл– Верес 2:3
Голы: Гончаренко, 10, Шестаков, 53, Тимофеенко, 65 – Барладым, 58, Головкин, 78.
Нива Тернополь – Кремень 2:2
Голы: Сорокин, 45+2, Луис Фернандо, 61 – Гатала, 58, Кисленко, 82.
Альянс – Горняк-Спорт 0:1
Гол: Семенив, 74.
Волынь – Авангард 0:1
Гол: Дорошенко, 78.
Металлист 1925 – Оболонь 0:1
Гол: Майданевич, 69.
Черноморец – Николаев 2:0
Голы: Ковбаса, 3, 39.