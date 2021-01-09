Украина: Первая лига

Украинский защитник продолжит карьеру в харьковском клубе.

Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил о подписании левого защитника Артура Западни, покинувшего черниговскую Десну в январе на правах свободного агента.

Клуб из Харькова заключил с 30-летним украинцем полноценный контракт, срок и финансовые детали которого не уточняются.

В новой команде Артур Западня будет выступать под 13-м номером. Ранее он также защищал цвета Вереса, Волыни, Ворсклы, Сум, Львова и Мариуполя.

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