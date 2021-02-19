Украина: Первая лига

Украинский хавбек покинул клуб из Харькова.

Металлист 1925, являющийся одним из лидеров турнирной таблицы Первой лиги, на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Виталия Гошкодери.

Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон, поэтому 33-летний украинец приобрел статус свободного агента.

Напомним, Виталий Гошкодеря защищал цвета Металлиста 1925 с августа 2020 года после того, как покинул донецкий Олимпик. С тех пор он сыграл за харьковчан 13 матчей, в которых отдал один ассист.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.