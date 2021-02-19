Украинский хавбек покинул клуб из Харькова.
Виталий Гошкодеря, фото Металлист 1925
19 февраля 2021, 10:45
Металлист 1925, являющийся одним из лидеров турнирной таблицы Первой лиги, на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Виталия Гошкодери.
Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон, поэтому 33-летний украинец приобрел статус свободного агента.
Напомним, Виталий Гошкодеря защищал цвета Металлиста 1925 с августа 2020 года после того, как покинул донецкий Олимпик. С тех пор он сыграл за харьковчан 13 матчей, в которых отдал один ассист.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.