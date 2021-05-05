Украина: Первая лига

Специалист возглавлял столичную команду с октября прошлого года.

Киевская Оболонь на своем официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Павла Яковенко.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Яковенко возглавил Оболонь в октябре прошлого года и перед ним была поставлена цель — выйти в УПЛ.

Под его руководством столичная команда провела 18 поединков, в которых одержала девять побед, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

После 23 игр Оболонь набрала 33 очка и находится на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.

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