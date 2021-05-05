Специалист возглавлял столичную команду с октября прошлого года.
Павел Яковенко, ФК Оболонь
05 мая 2021, 15:07
Киевская Оболонь на своем официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Павла Яковенко.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
Яковенко возглавил Оболонь в октябре прошлого года и перед ним была поставлена цель — выйти в УПЛ.
Под его руководством столичная команда провела 18 поединков, в которых одержала девять побед, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.
После 23 игр Оболонь набрала 33 очка и находится на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.
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