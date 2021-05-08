Перволиговый ВПК-Агро подписал контракт с 23-летним бразильским форвардом Игором. 

О подписании сообщил сам футболист в своем Instagram-аккаунте. Клуб пока не делал официальных заявлений.

 

Отметим, что Игор — воспитанник бразильского Сантоса. Помимо родного клуба, футболист выступал за Вилла Нову, Ремо и португальскую Камачу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.