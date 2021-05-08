Клуб Первой лиги усилился бразильским форвардом.
Игор (по центру), Instagram
08 мая 2021, 13:47
Перволиговый ВПК-Агро подписал контракт с 23-летним бразильским форвардом Игором.
О подписании сообщил сам футболист в своем Instagram-аккаунте. Клуб пока не делал официальных заявлений.
Отметим, что Игор — воспитанник бразильского Сантоса. Помимо родного клуба, футболист выступал за Вилла Нову, Ремо и португальскую Камачу.
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