Украина: Первая лига

Клуб Первой лиги усилился бразильским форвардом.

Перволиговый ВПК-Агро подписал контракт с 23-летним бразильским форвардом Игором.

О подписании сообщил сам футболист в своем Instagram-аккаунте. Клуб пока не делал официальных заявлений.

Отметим, что Игор — воспитанник бразильского Сантоса. Помимо родного клуба, футболист выступал за Вилла Нову, Ремо и португальскую Камачу.

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