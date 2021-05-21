В матче 27 тура Первой лиги Украины киевская Оболонь примет на своем поле луцкую Волынь.

Следить за событиями поединка Оболонь — Волынь вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 21 мая, в 18:00 по киевскому времени:

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