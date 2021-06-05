Завершились игры Первой лиги.
ФК Металлист 1925
05 июня 2021, 19:30
В рамках предпоследнего, 29 тура Первой лиги завершились семь поединков.
Кремень дома с разгромным счетом уступил Металлисту-1925 (0:4). Победа позволила гостям выйти в УПЛ.
Кремень — Металлист-1925 0:4
Голы: Блажко, 19, Батюшин, 31, 74, Голодюк, 74
Прикарпатье сумело обыграть Волынь (2:0).
Прикарпатье - Волынь 2:0
Голы: Сондей, 24, Ульянов, 81
Черноморец в Одессе уступил Альянсу (0:2).
Черноморец - Альянс 0:2
Голы: Ярошенко, 56, Шарай, 69
ВПК-Агро уступил Кристаллу со счетом 1:2.
ВПК-Агро — Кристалл 1:2
Голы: Шевченко, 75 — Вакуленко, 74, 87
Оболонь в домашней игре уступил Горняку-Спорт (0:1).
Оболонь — Горняк-Спорт 0:1
Гол: Твердохлиб, 74
Тернопольская Нива добыла победу над Агробизнесом (1:0).
Нива Т — Агробизнес 1:0
Гол: Когут (АГ), 8
Николаев дома неожиданно уступил Полесью (0:1).
Николаев — Полесье 0:1
Гол: Островский, 55