В рамках предпоследнего, 29 тура Первой лиги завершились семь поединков.

Кремень дома с разгромным счетом уступил Металлисту-1925 (0:4). Победа позволила гостям выйти в УПЛ.

Кремень — Металлист-1925 0:4

Голы: Блажко, 19, Батюшин, 31, 74, Голодюк, 74

Прикарпатье сумело обыграть Волынь (2:0).

Прикарпатье - Волынь 2:0

Голы: Сондей, 24, Ульянов, 81

Черноморец в Одессе уступил Альянсу (0:2).

Черноморец - Альянс 0:2

Голы: Ярошенко, 56, Шарай, 69

ВПК-Агро уступил Кристаллу со счетом 1:2.

ВПК-Агро — Кристалл 1:2

Голы: Шевченко, 75 — Вакуленко, 74, 87

Оболонь в домашней игре уступил Горняку-Спорт (0:1).

Оболонь — Горняк-Спорт 0:1

Гол: Твердохлиб, 74

Тернопольская Нива добыла победу над Агробизнесом (1:0).

Нива Т — Агробизнес 1:0

Гол: Когут (АГ), 8

Николаев дома неожиданно уступил Полесью (0:1).

Николаев — Полесье 0:1

Гол: Островский, 55