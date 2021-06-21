Украина: Первая лига

Экс-президент харьковского клуба высказался о трансфере бразильского защитника.

Возрожденный Металлист, выигравший Вторую лигу Украины-2020/21 под названием Металл, на своем объявил о своем первом летнем трансфере, которым стал бразильский защитник Маилтон.

Бывший президент харьковского клуба Александр Ярославский поделился эмоциями от подписания 23-летнего легионера.

"Украина уже видела такие трансферы во времена Металлиста образца 2005-2013 годов. Помните, тогда у нас были хорошие игроки из Бразилии. Так что подписанием контракта с Маилтоном мы открываем новый трансферный сезон и, по сути, вторую серию или новую эру этого Металлиста".

"Чего ожидают от игры Маилтона? Что мы будем играть в Лиге Европы как минимум".

"Мы последовательны в своих обещаниях, целях и задачах. Обещали, что вернем Металлист – вернули, Металлист на месте. Обещали, что восстановим инфраструктуру клуба – занимаемся ею. Я обещал, что будут трансферы, серьезные, такие, которые позволят играть в Лиге Европы? Вот, пожалуйста, первый трансфер — Маилтон. Это только начало".

"Следующий трансфер? Вы все увидите. В течение ближайших дней мы будем представлять новичков. Наша цель – это Лига Европы", — приводит слова Ярославского официальный сайт Металлиста.

В прошлом сезоне Маилтон выступал на правах аренды за Куритибу, за которую он провел восемь поединков в рамках бразильской Серии А.

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