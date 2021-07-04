Украина: Первая лига

Запорожская команда укрепила свою команду двумя игроками луганской Зари.

Полузащитники луганской Зари Владимир Белоцерковец и Дмитрий Поддубный продолжат свою карьеру в составе Металлурга. Об этом сообщает пресс-служба запорожского клуба.

Оба футболиста будут выступать за клуб из Первой лиги на правах аренды. При этом соглашение Белоцерковца рассчитано до лета 2022 года, а Поддубного до зимы того же года.

Белоцерковец ранее выступал за молодежные составы Зари, где он отыграл 54 встречи, забив 14 голов. Весной этого года он был арендован Игульцем, где провел шесть матчей в УПЛ.

Поддубный также выступал в молодежных командах луганского клуба — на его счету 57 игр и два гола. Также на его счету два матча в УПЛ, после чего он был арендован ВПК-Агро, за который он провел пять встреч.



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