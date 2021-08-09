Украина: Первая лига

Украинский полузащитник Виталий Бойко продолжит карьеру в стане аутсайдера Первой лиги.

Кремень из Кременчуга, который выступает в Первой лиге, усилился украинским полузащитником Виталием Бойко.

Как сообщает пресс-служба Кремня, футболист будет выступать под 18 номером. О сроках и финансовых деталях никакой информации нет.

Отметим, последним клубом Бойко был закарпатский Минай. Также на протяжении игровой карьеры Виталий выступал за Черкащину и испанский Сан-Рафаэль.

Кремень после трех сыгранных матчей находится на 12 месте в Первой лиге, имея в своем активе три очка.