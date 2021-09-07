Украина: Первая лига

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Кривбасс в рамках поединка седьмого тура Первой лиги Украины отправился в гости к Альянсу и потерпел поражение со счетом 1:2.

Хозяева открыли счет в дебюте встречи усилиями Загинайлова, а на 72 минуте удвоили преимущество — команда из Кривого Рога смогла ответить лишь точным ударом Дебелко.

Обзор матча:

Альянс - Кривбасс 2:1

Голы: Загинайлов, 5, Агапов, 72 — Дебелко, 77

Альянс: Важинский, Пикуль, Неплях, Герт (Шмигельський, 77), Писный, Лебеденко (Лучик, 90+2), Поднебенной (Шарай, 64), Ярошенко (Карноза, 64), Агапов, Рогозинский, Загинайлов (Сидоренко, 72).

Кривбасс: Сарнавский, Балан, Зотько, Ловрич, Семенов (Мостовой, 46), Рябов (Гордиенко, 86), Татарков (Щедрый, 86), Пятов (Приходько, 81), Говедарица, Хобленко (Васин, 73), Дебелко.