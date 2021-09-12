Футболист нашел себе новый клуб.
Ярослав Квасов, ФК Кривбасс
12 сентября 2021, 13:27
Украинский нападающий Ярослав Квасов, покинувший Кривбасс, подписал контракт с Волынью.
Футболиста уже заявили на сезон Первой лиги. Он получил 77 номер в луцком клубе.
Квасов является воспитанником Олимпика и Зари. Также он выступал за Калев, Динамо Батуми, Калхети и Телави.
В 11 матчах в составе Кривбасса Квасов сумел забить три гола.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.