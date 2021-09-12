Украина: Первая лига

Футболист нашел себе новый клуб.

Украинский нападающий Ярослав Квасов, покинувший Кривбасс, подписал контракт с Волынью.

Футболиста уже заявили на сезон Первой лиги. Он получил 77 номер в луцком клубе.

Квасов является воспитанником Олимпика и Зари. Также он выступал за Калев, Динамо Батуми, Калхети и Телави.

В 11 матчах в составе Кривбасса Квасов сумел забить три гола.

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