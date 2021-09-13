Украина: Первая лига

Француз почти восстановился от повреждения.

Французский легионер харьковского Металлиста Фарес Балули близок к возвращению в общую группу харьковчан.

Как сообщает клубная пресс-служба, футболист, залечив повреждение, вскоре вернется к тренировкам в общей группе.

Напомним, Баули был вынужден пропустить две игры Металлиста в Первой лиге — против ВПК-Агро и Краматорска.

В нынешнем сезоне Балули сыграл в 6 матчах Первой лиги, забил 4 гола. Однако, три из них француз отправил в ворота соперников с пенальти.

Напомним, Металлист единолично возглавляет турнирную таблицу Первой лиги после восьми сыгранных матчей, имея в своем активе 24 турнирных пункта.