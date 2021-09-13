Украина: Первая лига

Завершился поединок Первой лиги.

В рамках восьмого тура Первой лиги донецкий Олимпик дома уступил луцкой Волыни со счетом 1:2.

Все три голы были забиты уже в первой половине противостояния. Счет в матче на 10 минуте открыл Кобзар. Следом, через две минуты, Хагназари удвоил преимущество гостей роскошным выстрелом издали. Олимпик отыграл один мяч с пенальти на 20 минуте усилиями Белого. На большее команду не хватило.

Олимпик — Волынь 1:2

Голы: Белый, 20 — Кобзар, 10, Хагназари, 12

Олимпик: Рыбак, Глущук (Ходаковский, 83), Белый, Карвацкий, Литовченко (Семчук, 48), Дмитренко, Ковбаса (Кириенко, 84), Новиков, Яловенко (Гбамбл, 65), Цурупин (Ходуля, 82), Прядун.

Волынь: Недилько, Чернов, Цюпа, Сасковский, Рябов, Кучеренко, Ляшенко, Хагназари, Кобзар (Квасов, 65), Климец, Войцеховский.