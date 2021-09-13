Завершился поединок Первой лиги.
ФК Волынь
13 сентября 2021, 19:26
В рамках восьмого тура Первой лиги донецкий Олимпик дома уступил луцкой Волыни со счетом 1:2.
Все три голы были забиты уже в первой половине противостояния. Счет в матче на 10 минуте открыл Кобзар. Следом, через две минуты, Хагназари удвоил преимущество гостей роскошным выстрелом издали. Олимпик отыграл один мяч с пенальти на 20 минуте усилиями Белого. На большее команду не хватило.
Олимпик — Волынь 1:2
Голы: Белый, 20 — Кобзар, 10, Хагназари, 12
Олимпик: Рыбак, Глущук (Ходаковский, 83), Белый, Карвацкий, Литовченко (Семчук, 48), Дмитренко, Ковбаса (Кириенко, 84), Новиков, Яловенко (Гбамбл, 65), Цурупин (Ходуля, 82), Прядун.
Волынь: Недилько, Чернов, Цюпа, Сасковский, Рябов, Кучеренко, Ляшенко, Хагназари, Кобзар (Квасов, 65), Климец, Войцеховский.