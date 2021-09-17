Украина: Первая лига

До Кривбасса Дьяченко работал в академии Шахтера.

Вокруг перволигового Кривбасса разгорелся скандал после того, как клуб представил тренеров юношеской команды и академии.

В их списке оказался Станислав Дьяченко, которого подозревают в развитии футбола на временно оккупированной территории Донецка.

Клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что на время следствия отстраняет Дьяченко от деятельности.

"ФК Кривбас вважає за необхідне роз'яснити ситуацію, яка склалася навколо тренера клубної Академії Станіслава Дьяченка. В серпні наш клуб підписав контракт зі спеціалістом, який до цього більше 2-х років працював в Києві в Академії ФК Шахтар, ставав чемпіоном Країни, мав чинний тренерський диплом та проживав на території України. Після підписання контакту клуб отримав інформацію від ультрас про участь Станіслава у матчах на території тимчасово окупованого Донецька. Керівництво клубу перевірило офіційну інформацію, та з‘ясувало, що Станіслав Дьяченко не входить до списку українців, які грали за так звані збірні «ДНР» і «ЛНР» та були дискваліфіковані КДК УАФ. Що і було вказано в офіційній заяві клубу від 14-го вересня.

Також керівництво клубу разом зі Станіславом провело зустріч з ультрас, де активні вболівальники клубу почули його позицію та отримали відповіді на всі питання особисто від нового співробітника Академії. Здавалося, що на той час конфліктна ситуація була вичерпана. Але згодом окремі представники фан руху ФК Кривбас, які не були присутні на зустрічі, висловили своє незадоволення і надали додаткову інформацію, яка вимагала перевірки. Клуб завжди прислуховується до своїх вболівальників, але діє виключно у правовому полі, тому за останні дні були зроблені наступні дії:

- По-перше, клуб звернувся до силових відомств з проханням перевірити Станіслава Дьяченка щодо можливих протиправних дій проти держави та порушення ним чинного законодавства. Паралельно також тривають консультації з представниками УАФ.

- По-друге, на час внутрішнього розслідування клуб прийняв рішення відсторонити тренера Академії Станіслава Дьяченко від виконання службових обов'язків.

ФК Кривбас просить всіх, кому небайдужий футбол, утриматися від нападок на клуб та його представників, а також захистити футболістів основної команди напередодні важливих матчів. Окремих експертів закликаємо не намагатися будувати особисту чи політичну кар'єру на цій історії та дочекатися підсумку перевірок.

З великою повагою ФК Кривбас. Слава Україні", — гласит заявление руководства.

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