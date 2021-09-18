Украина: Первая лига

Клуб не сумел приблизиться к Металлисту.

В рамках девятого тура Первой лиги Прикарпатье в Ивано-Франковске сумело отобрать очки у криворожского Кривбасса (1:1).

Оба гола были забиты командами еще в первом тайме. Счет открыл Кривбасс на 18 минуте усилиями Щедрого. Однако через шесть минут хозяева счет сравняли. Пенальти реализовал Барчук.

По итогам этого тура Кривбасс занимает второе место в Первой лиге с 20 очками. Прикарпатье на девятой позиции — 11 очков.

Прикарпатье — Кривбасс 1:1

Голы: Барчук, 24 — Щедрый, 18

Прикарпатье: Пицан, Пыско, Лень, Матушевский, Квасный, Волошинович (Рудюк, 70), Сондей (Толочко, 77), Семотюк, Воробчак (Дитко, 90+2), Цюцюра (Кузьмин, 46), Барчук (Горбаченко, 83).

Кривбасс: Сарнавський, Балан (Татарков, 56), Заименко, Зотько, Мостовой, Рябов (к) (Приходько, 80), Васин (Говедарица, 55), Пятов, Хобленко, Щедрый (Збунь, 83) Дебелко (Ловрич, 73).