Украина: Первая лига

Президент Шахтера Ринат Ахметов дал интервью итальянской прессе.

Президент "горняков" рассказал, почему тренером его команды стал итальянец Роберто Де Дзерби.

"Итальянская тренерская школа по праву считается одной из самых сильных в Европе и мире. Я очень доверяю итальянским специалистам – они сильнейшие тактики, сильнейшие стратеги, сильнейшие мотиваторы и прекрасные люди", — сказал Ахметов в интервью La Repubblica.

"Сейчас мы идем вместе с Роберто Де Дзерби – разделяем боль и радость, строим Шахтер будущего. Роберто – молодой, прекрасный, амбициозный тренер и замечательный человек. Я верю в его тренерский талант и его идеи. И я очень рад, что буквально на прошлой неделе Роберто вместе с Шахтером завоевал свой первый трофей – выиграл суперкубок у киевского Динамо. Это была красивая игра и яркая победа".

Также президента попросили оценить силу миланского Интера, с которым Шахтер уже сегодня, 28 сентября, проведет матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

"Давайте мы сначала сыграем, а потом уже будем давать оценки… Интер Конте был очень сильным, и он в свое время доставил нам много неприятных эмоций. То, что мы сыграли в прошлом году вничью, было большим везением. Сегодняшний Интер тоже очень сильный. Сильнейший тренер, сильнейшие игроки… Думаю, нам предстоят два очень тяжелых, но, надеюсь, интересных матча".

В конце интервью Ахметов затронул тему Донецка и родного стадиона.

"То, что Шахтер уже 7 лет не играет на родном стадионе для своих болельщиков – это наша общая беда. К сожалению, я не могу назвать точную дату нашего возвращения домой, но, как и миллионы моих земляков, очень хочу, чтобы это случилось как можно скорее".

Отметим, что матч Шахтер — Интер пройдет в Киеве и начнется в 19:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.