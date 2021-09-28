Президент Шахтера Ринат Ахметов дал интервью итальянской прессе.
РИНАТ АХМЕТОВ, ФК ШАХТЕР ДОНЕЦК
28 сентября 2021, 10:57
Президент "горняков" рассказал, почему тренером его команды стал итальянец Роберто Де Дзерби.
"Итальянская тренерская школа по праву считается одной из самых сильных в Европе и мире. Я очень доверяю итальянским специалистам – они сильнейшие тактики, сильнейшие стратеги, сильнейшие мотиваторы и прекрасные люди", — сказал Ахметов в интервью La Repubblica.
"Сейчас мы идем вместе с Роберто Де Дзерби – разделяем боль и радость, строим Шахтер будущего. Роберто – молодой, прекрасный, амбициозный тренер и замечательный человек. Я верю в его тренерский талант и его идеи. И я очень рад, что буквально на прошлой неделе Роберто вместе с Шахтером завоевал свой первый трофей – выиграл суперкубок у киевского Динамо. Это была красивая игра и яркая победа".
Также президента попросили оценить силу миланского Интера, с которым Шахтер уже сегодня, 28 сентября, проведет матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
"Давайте мы сначала сыграем, а потом уже будем давать оценки… Интер Конте был очень сильным, и он в свое время доставил нам много неприятных эмоций. То, что мы сыграли в прошлом году вничью, было большим везением. Сегодняшний Интер тоже очень сильный. Сильнейший тренер, сильнейшие игроки… Думаю, нам предстоят два очень тяжелых, но, надеюсь, интересных матча".
В конце интервью Ахметов затронул тему Донецка и родного стадиона.
"То, что Шахтер уже 7 лет не играет на родном стадионе для своих болельщиков – это наша общая беда. К сожалению, я не могу назвать точную дату нашего возвращения домой, но, как и миллионы моих земляков, очень хочу, чтобы это случилось как можно скорее".
Отметим, что матч Шахтер — Интер пройдет в Киеве и начнется в 19:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.