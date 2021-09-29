Украина: Первая лига

Контракт со специалистом расторгли.

Тернопольская Нива объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Игорем Климовским.

Контракт с наставником разорвали по обоюдному решению сторон.

Климовский возглавил Ниву в апреле 2021 года. С тех пор он сумел сохранить команде прописку в Первой лиге и довольно успешно выступал в нынешнем сезоне.

На данный момент коллектив из Тернополя занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.

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