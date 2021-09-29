Контракт со специалистом расторгли.
Игорь Климовский, Нива Тернополь
29 сентября 2021, 20:29
Тернопольская Нива объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Игорем Климовским.
Контракт с наставником разорвали по обоюдному решению сторон.
Климовский возглавил Ниву в апреле 2021 года. С тех пор он сумел сохранить команде прописку в Первой лиге и довольно успешно выступал в нынешнем сезоне.
На данный момент коллектив из Тернополя занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.
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